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НФЛ планирует провести матч регулярного чемпионата в Японии

Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл заявил, что лига рассматривает около десяти новых стран для проведения матчей регулярного чемпионата. Одной из них он назвал Японию.

Источник: Спортс‘’

«У меня в голове около десяти стран. Мы уже проводили игру в Токио, но это был предсезонный матч. Теперь хотим привезти туда встречу регулярного чемпионата», — сказал Гуделл на фестивале Fanatics Fest.

В настоящее время НФЛ добивается увеличения максимально допустимого количества международных матчей за сезон с 10 до 16. Для этого потребуется согласие профсоюза игроков.

Первые выставочные матчи в Японии лига провела еще в 1976 году. Всего в Токио состоялось несколько предсезонных встреч, однако игры регулярного чемпионата там еще никогда не проводились.