НФЛ планирует провести матч регулярного чемпионата в Японии

«У меня в голове около десяти стран. Мы уже проводили игру в Токио, но это был предсезонный матч. Теперь хотим привезти туда встречу регулярного чемпионата», — сказал Гуделл на фестивале Fanatics Fest.
В настоящее время НФЛ добивается увеличения максимально допустимого количества международных матчей за сезон с 10 до 16. Для этого потребуется согласие профсоюза игроков.
Первые выставочные матчи в Японии лига провела еще в 1976 году. Всего в Токио состоялось несколько предсезонных встреч, однако игры регулярного чемпионата там еще никогда не проводились.