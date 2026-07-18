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Тренер «Сиэтла» Майк Макдоналд: «Мне все равно, как усилились соперники по дивизиону»

Главный тренер «Сиэтл Сихокс» Майк Макдоналд заявил, что победа в Супербоуле не изменила его отношение к работе, а громкие приобретения соперников по Западному дивизиону НФК его не беспокоят.

Источник: Спортс‘’

«После победы в Супербоуле ты не чувствуешь себя иначе. Конечно, это благословение и очень крутое событие, но дальше просто продолжаешь жить. Дома у меня полуторагодовалый ребенок, которому совершенно все равно, что мы выиграли Супербоул», — сказал Макдоналд.

В межсезонье конкуренты «Сиэтла» заметно усилились. «Лос-Анджелес Рэмс» обменяли Майлса Гарретта и укрепили состав защитниками Трентом Макдаффи и Джейленом Уотсоном. «Сан-Франциско Фотинайнерс» подписали Майка Эванса и Кристиана Кирка, а также приобрели Осу Одигизуву и вернули Дре Гринлоу.

«Никакой реакции. Это отличные игроки, и соперники делают то, что считают лучшим для своих команд. Мы не играем с ними завтра, поэтому сейчас я о них не беспокоюсь. Когда придет время, подготовим план и будем готовы», — отметил тренер.

«Если постоянно думать о том, что делают остальные, это отнимает слишком много сил. Гораздо проще сосредоточиться на “Сихокс”, стать лучшей версией самих себя и каждый день прогрессировать», — добавил Макдоналд.