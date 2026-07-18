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Чемпион Супербоула LV Пэт О’Коннор завершил карьеру

Лайнмен защиты Пэт О’Коннор объявил о завершении игровой карьеры.

Источник: Спортс‘’

31-летний футболист был выбран «Детройт Лайонс» в седьмом раунде драфта-2017, однако вскоре после этого оказался в «Тампа-Бэй Бакканирс». За пять сезонов в составе клуба он провел 68 матчей и стал победителем Супербоула. Последние два года карьеры О’Коннор вновь отыграл за «Лайонс».

«Если бы в детстве мне сказали, что я проведу в НФЛ столько лет, всю карьеру сыграю всего за две команды, буду выбран на драфте и выиграю Супербоул, я бы назвал этого человека сумасшедшим. Но вот мы здесь», — написал О’Коннор в соцсетях.

За карьеру защитник принял участие в 88 матчах регулярного чемпионата, сделав 52 захвата, 2,5 сэка и семь захватов с потерей ярдов для соперника.