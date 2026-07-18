Чемпион Супербоула LV Пэт О’Коннор завершил карьеру

«Если бы в детстве мне сказали, что я проведу в НФЛ столько лет, всю карьеру сыграю всего за две команды, буду выбран на драфте и выиграю Супербоул, я бы назвал этого человека сумасшедшим. Но вот мы здесь», — написал О’Коннор в соцсетях.