Чемпион Супербоула LV Пэт О’Коннор завершил карьеру

31-летний футболист был выбран «Детройт Лайонс» в седьмом раунде драфта-2017, однако вскоре после этого оказался в «Тампа-Бэй Бакканирс». За пять сезонов в составе клуба он провел 68 матчей и стал победителем Супербоула. Последние два года карьеры О’Коннор вновь отыграл за «Лайонс».
«Если бы в детстве мне сказали, что я проведу в НФЛ столько лет, всю карьеру сыграю всего за две команды, буду выбран на драфте и выиграю Супербоул, я бы назвал этого человека сумасшедшим. Но вот мы здесь», — написал О’Коннор в соцсетях.
За карьеру защитник принял участие в 88 матчах регулярного чемпионата, сделав 52 захвата, 2,5 сэка и семь захватов с потерей ярдов для соперника.