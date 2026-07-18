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Сотрудник «Аризоны» бессрочно дисквалифицирован за нарушение правил НФЛ о ставках

НФЛ бессрочно дисквалифицировала директора по скаутингу колледжей «Аризона Кардиналс» Райана Голда за нарушение политики лиги в отношении азартных игр.

Источник: Спортс‘’

Расследование установило, что Голд передавал третьим лицам конфиденциальную информацию о выборе игроков «Кардиналс» на драфте-2026 до официального объявления пиков, а также сам делал экспресс-ставки на матчи НФЛ и студенческого футбола. Лига не уточнила, кому именно предназначалась инсайдерская информация.

В НФЛ подчеркнули, что не нашли никаких признаков влияния этих действий на результаты матчей или честность соревнований. «Аризона» также заявила, что полностью поддерживает решение лиги и отметила, что нарушение связано с действиями одного сотрудника.

Голд работает в системе «Кардиналс» с 2014 года. Он имеет право обжаловать решение о бессрочной дисквалификации.