Сотрудник «Аризоны» бессрочно дисквалифицирован за нарушение правил НФЛ о ставках

Расследование установило, что Голд передавал третьим лицам конфиденциальную информацию о выборе игроков «Кардиналс» на драфте-2026 до официального объявления пиков, а также сам делал экспресс-ставки на матчи НФЛ и студенческого футбола. Лига не уточнила, кому именно предназначалась инсайдерская информация.