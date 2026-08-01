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Чемпион Супербоула Плаксико Берресс сравнил выступление за «Нью-Йорк Джетс» с тюремным заключением

Бывший ресивер НФЛ Плаксико Берресс заявил, что ощущения от выступления за «Нью-Йорк Джетс» были для него похожи на время, проведенное в тюрьме.

Источник: Спортс‘’

«Это было очень похоже. Когда я впервые оказался в тюрьме, подумал: “Черт, какой же ты неудачник”. И примерно то же самое я чувствовал каждый день, когда приходил в раздевалку “Джетс”. Думал: “Надеюсь, хоть на этой неделе мы победим”. Неудачники», — сказал Берресс.

Плаксико Берресс оформил победный тачдаун в Супербоуле XLII в составе «Нью-Йорк Джайентс».

Карьера Берресса резко изменилась в 2008 году, когда он случайно выстрелил себе в ногу из незаконно носимого пистолета. После этого ресивер провел в тюрьме 20 месяцев, а по возвращении в НФЛ в 2011 году подписал контракт с «Джетс».

В своем единственном сезоне за «Нью-Йорк» Берресс поймал 45 передач на 612 ярдов и занес восемь тачдаунов. Команда завершила чемпионат с результатом 8−8 и не вышла в плей-офф.

Источник: NBC Sports.