Чемпион Супербоула Плаксико Берресс сравнил выступление за «Нью-Йорк Джетс» с тюремным заключением

«Это было очень похоже. Когда я впервые оказался в тюрьме, подумал: “Черт, какой же ты неудачник”. И примерно то же самое я чувствовал каждый день, когда приходил в раздевалку “Джетс”. Думал: “Надеюсь, хоть на этой неделе мы победим”. Неудачники», — сказал Берресс.