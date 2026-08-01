Шемар Стюарт получил травму ноги в первый день тренировочных сборов «Цинциннати»

Первая тренировка «Цинциннати» также запомнилась стычкой между ресивером Джамарром Чейзом и корнербеками Ди Джеем Тернером и Джейленом Дэвисом. Во время перепалки Чейз сорвал с Тернера шлем и бросил его в воздух, однако после тренировки участники конфликта заявили, что это было обычным проявлением соревновательного духа.