Шемар Стюарт получил травму ноги в первый день тренировочных сборов «Цинциннати»

Стюарт прошел обследование прямо на стадионе, однако окончательный диагноз пока не поставлен. После тренировки игрок передвигался на костылях и с фиксатором на левой ноге.
Стюарт был выбран «Бенгалс» в первом раунде драфта-2025. В прошлом сезоне он также сталкивался с травмами и принял участие лишь в восьми матчах, записав на свой счет один сэк.
Первая тренировка «Цинциннати» также запомнилась стычкой между ресивером Джамарром Чейзом и корнербеками Ди Джеем Тернером и Джейленом Дэвисом. Во время перепалки Чейз сорвал с Тернера шлем и бросил его в воздух, однако после тренировки участники конфликта заявили, что это было обычным проявлением соревновательного духа.