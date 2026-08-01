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Шемар Стюарт получил травму ноги в первый день тренировочных сборов «Цинциннати»

Ди-энд «Цинциннати Бенгалс» Шемар Стюарт получил травму левой ноги в первый день тренировочных сборов. Защитника увезли с поля на медицинском электрокаре.

Источник: Спортс‘’

Стюарт прошел обследование прямо на стадионе, однако окончательный диагноз пока не поставлен. После тренировки игрок передвигался на костылях и с фиксатором на левой ноге.

Стюарт был выбран «Бенгалс» в первом раунде драфта-2025. В прошлом сезоне он также сталкивался с травмами и принял участие лишь в восьми матчах, записав на свой счет один сэк.

Первая тренировка «Цинциннати» также запомнилась стычкой между ресивером Джамарром Чейзом и корнербеками Ди Джеем Тернером и Джейленом Дэвисом. Во время перепалки Чейз сорвал с Тернера шлем и бросил его в воздух, однако после тренировки участники конфликта заявили, что это было обычным проявлением соревновательного духа.