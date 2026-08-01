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Тейсом Хилл покидает «Сейнтс» после девяти сезонов в составе команды

Универсальный игрок Тейсом Хилл объявил, что не вернется в «Нью-Орлеан Сейнтс» на десятый сезон. При этом 35-летний футболист не сообщил о завершении карьеры, оставив открытой возможность продолжить выступления в другом клубе.

Источник: Спортс‘’

«Я до сих пор не знаю, что ждет меня в будущем, но точно понимаю, что возвращения в Новый Орлеан не будет. Не хотел, чтобы мое молчание неправильно истолковали, поэтому решил поблагодарить всех», — написал Хилл.

За девять сезонов в «Сейнтс» Хилл успел сыграть на позициях квотербека, раннинбека, тайт-энда, ресивера и в спецбригадах, заслужив репутацию одного из самых универсальных игроков в истории НФЛ. Если он больше не выйдет на поле, то завершит карьеру как один из пяти игроков в истории лиги, набравших не менее десяти тачдаунов пасом, выносом и на приеме.

Хилл присоединился к «Сейнтс» перед сезоном-2017 после того, как клуб забрал его с драфта отказов у «Грин-Бэй Пэкерс». За это время он принял участие в 118 матчах регулярного чемпионата и шести играх плей-офф.