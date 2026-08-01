Тейсом Хилл покидает «Сейнтс» после девяти сезонов в составе команды

За девять сезонов в «Сейнтс» Хилл успел сыграть на позициях квотербека, раннинбека, тайт-энда, ресивера и в спецбригадах, заслужив репутацию одного из самых универсальных игроков в истории НФЛ. Если он больше не выйдет на поле, то завершит карьеру как один из пяти игроков в истории лиги, набравших не менее десяти тачдаунов пасом, выносом и на приеме.