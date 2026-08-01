Дибо Сэмюэл вернулся в «Сан-Франциско». Ресивер подписал однолетний контракт на $7 млн

За карьеру в НФЛ 30-летний ресивер набрал 5519 ярдов и 27 тачдаунов на приеме, а также 1218 ярдов и 21 тачдаун на выносе. Он остается первым ресивером в истории лиги, набравшим не менее 20 тачдаунов как на приеме, так и на выносе.