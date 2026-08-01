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Дибо Сэмюэл вернулся в «Сан-Франциско». Ресивер подписал однолетний контракт на $7 млн

Ресивер Дибо Сэмюэл вновь стал игроком «Сан-Франциско Фотинайнерс». По данным NFL Network, стороны договорились о подписании однолетнего контракта на $7 млн.

Источник: Спортс‘’

«Фотинайнерс» решили вернуть хорошо знакомого игрока на фоне проблем с глубиной состава на позиции ресивера. Рики Пирсолл получил серьезную травму, подписанный в это межсезонье Кристиан Кирк также испытывает проблемы со здоровьем.

Сэмюэл выступал за «Сан-Франциско» с 2019 по 2024 год, после чего провел сезон-2025 в составе «Вашингтон Коммандерс». В прошлом году он сделал 72 приема на 727 ярдов и занес пять тачдаунов.

За карьеру в НФЛ 30-летний ресивер набрал 5519 ярдов и 27 тачдаунов на приеме, а также 1218 ярдов и 21 тачдаун на выносе. Он остается первым ресивером в истории лиги, набравшим не менее 20 тачдаунов как на приеме, так и на выносе.