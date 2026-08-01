«Нью-Орлеан» продлил контракт с Крисом Олавеем на $132 млн. В прошлом сезоне игрок пропускал матчи из-за сотрясения мозга и тромба в легком

Ресивер был выбран «Сейнтс» под 11-м номером на драфте-2022. После непростого сезона-2024, омраченного несколькими сотрясениями мозга, в 2025 году он провел лучший год в карьере: 100 приемов, 1163 ярда и девять тачдаунов в 16 матчах.