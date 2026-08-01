Четырехкратный участник Матча звезд НФЛ Аман Грин сообщил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона

Грин был выбран «Сиэтл Сихокс» в третьем раунде драфта-1998. После двух сезонов в Сиэтле он семь лет выступал за «Грин-Бэй Пэкерс», где четыре раза подряд (с 2001 по 2004 год) попадал в Матч звезд. Лучший сезон в карьере пришелся на 2003 год, когда он набрал 1883 ярда на выносе. Всего за карьеру Грин записал на свой счет 9205 выносных ярдов.