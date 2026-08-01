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Ресивер «Сан-Франциско» Рики Пирсолл может пропустить весь сезон-2026 из-за травмы

Ресивер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Рики Пирсолл рискует пропустить весь сезон-2026, если ему потребуется операция на травмированном колене.

Источник: Спортс‘’

По информации NBC Sports Bay Area, в случае хирургического вмешательства восстановление займет весь сезон. Сейчас Пирсолл не тренируется из-за отека в колене, возникшего после повреждения задней крестообразной связки, полученного в 2025 году.

Сообщается, что в межсезонье игрок и клуб рассчитывали избежать операции, надеясь, что колено восстановится самостоятельно. Однако после нескольких дней тренировочных сборов вновь появился отек, что поставило этот план под сомнение.

Пирсолл был выбран «Фотинайнерс» в первом раунде драфта-2024. Если он все же выйдет из строя на весь сезон, «Сан-Франциско» придется рассчитывать на других молодых ресиверов, включая новичка Дежона Стриблинга.