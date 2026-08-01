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ЮФЛ перевезет клубы из Бирмингема и Хьюстона в новые города

Лига ЮФЛ официально объявила, что перед сезоном-2027 изменит местоположение двух клубов. Новые домашние арены получат команды, выступавшие в Бирмингеме и Хьюстоне.

Источник: Спортс‘’

Названия новых рынков пока не раскрываются. При этом лига подтвердила планы по расширению до десяти команд к 2028 году, включая появление клуба в Оклахома-Сити. В дальнейшем ЮФЛ рассчитывает увеличить число участников до 12, причем этот процесс может завершиться уже в 2029 году.

Совладелец лиги Майк Рипоул объяснил, что решение принято в рамках долгосрочной стратегии развития. По его словам, Бирмингем покидают из-за слишком большого стадиона, а в Хьюстоне не удалось добиться стабильного интереса болельщиков из-за постоянных изменений — смены стадионов, названий команд и общего подхода к развитию клуба.

В прошлом году ЮФЛ уже перевезла три команды — из Мемфиса, Мичигана и Сан-Антонио в Коламбус, Луисвилл и Орландо.