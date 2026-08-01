ЮФЛ перевезет клубы из Бирмингема и Хьюстона в новые города

Названия новых рынков пока не раскрываются. При этом лига подтвердила планы по расширению до десяти команд к 2028 году, включая появление клуба в Оклахома-Сити. В дальнейшем ЮФЛ рассчитывает увеличить число участников до 12, причем этот процесс может завершиться уже в 2029 году.