Экс-квотербек «Далласа» и комментатор Тони Ромо отстранен от работы в эфире после ареста за вождение в нетрезвом виде

Согласно материалам полиции, перед эвакуацией автомобиля в черном Jeep Ромо на пассажирском сиденье обнаружили открытую бутылку с алкогольным напитком. Полицейские остановили его после того, как он обогнал несколько автомобилей по разделительной зоне между основными полосами движения и съездом на автомагистраль. На опубликованной ранее записи с нательной камеры Ромо рассказал, что возвращался с поля для гольфа и ехал «навестить бабушку и дедушку». Один из помощников шерифа заявил, что заподозрил у него признаки опьянения из-за покрасневших глаз и запаха алкоголя.