«Детройт» подписал лайнбекера Девина Уайта

После того как в 2024 году Уайт практически не получал игрового времени в составах «Филадельфия Иглс» и «Хьюстон Тексанс», казалось, что его карьера в лиге близка к завершению. Однако в прошлом сезоне он сумел перезапустить ее в «Лас-Вегас Рейдерс», где вышел в стартовом составе во всех 17 матчах, сделал 174 захвата (третий результат в НФЛ), 2,5 сэка, спровоцировал один фамбл и сделал один перехват.