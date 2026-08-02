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«Детройт» подписал лайнбекера Девина Уайта

«Детройт Лайонс» подписали контракт со свободным агентом Девином Уайтом. Для 28-летнего лайнбекера предстоящий сезон станет восьмым в НФЛ.

Источник: Спортс‘’

После того как в 2024 году Уайт практически не получал игрового времени в составах «Филадельфия Иглс» и «Хьюстон Тексанс», казалось, что его карьера в лиге близка к завершению. Однако в прошлом сезоне он сумел перезапустить ее в «Лас-Вегас Рейдерс», где вышел в стартовом составе во всех 17 матчах, сделал 174 захвата (третий результат в НФЛ), 2,5 сэка, спровоцировал один фамбл и сделал один перехват.

«Детройт» усилил группу лайнбекеров, в которой уже играет Джек Кэмпбелл. Уайту предстоит побороться за место в составе команды, которая рассчитывает вновь стать одним из претендентов на выход в плей-офф.