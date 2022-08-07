Гонка на выносливость с участием звезд автоспорта: смотри в прямом эфире

За победу борются известные российские гонщики: самый успешный российский пилот Формулы-1 Даниил Квят и его коллега по команде G-Drive Racing, чемпион мира по гонкам на выносливость Роман Русинов, экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин, а также выступавший в IndyCar Михаил Алешин и победитель «Ле-Мана» Виктор Шайтар.