Гонка на выносливость с участием звезд автоспорта: смотри в прямом эфире
6 и 7 августа на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге при поддержке топливного бренда G-Drive проходит фестиваль автоспорта GARAGE FEST Игора Драйв.
6 и 7 августа на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге при поддержке топливного бренда G-Drive проходит фестиваль автоспорта GARAGE FEST Игора Драйв.
Сегодня, в воскресенье, состоится главное событие фестиваля — 4-часовая гонка на выносливость VTB REC Igora Drive 4h. Начало гонки — 13:00 мск.
За победу борются известные российские гонщики: самый успешный российский пилот Формулы-1 Даниил Квят и его коллега по команде G-Drive Racing, чемпион мира по гонкам на выносливость Роман Русинов, экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин, а также выступавший в IndyCar Михаил Алешин и победитель «Ле-Мана» Виктор Шайтар.
Гонку в прямом эфире также можно посмотреть на странице РОСГОНКИ ВКонтакте.