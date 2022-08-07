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12:32 (мск)

Гонка на выносливость с участием звезд автоспорта: смотри в прямом эфире

6 и 7 августа на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге при поддержке топливного бренда G-Drive проходит фестиваль автоспорта GARAGE FEST Игора Драйв.

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Сегодня, в воскресенье, состоится главное событие фестиваля — 4-часовая гонка на выносливость VTB REC Igora Drive 4h. Начало гонки — 13:00 мск.

За победу борются известные российские гонщики: самый успешный российский пилот Формулы-1 Даниил Квят и его коллега по команде G-Drive Racing, чемпион мира по гонкам на выносливость Роман Русинов, экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин, а также выступавший в IndyCar Михаил Алешин и победитель «Ле-Мана» Виктор Шайтар.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гонку в прямом эфире также можно посмотреть на странице РОСГОНКИ ВКонтакте.

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