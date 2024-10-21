Фредерик Вассер: «В Мексике будет другая история, там другая трасса»

"Весь уик-энд прошел хорошо. Нам немного не хватало темпа в квалификации, но это связано с выбором настроек. Мы сконцентрировались на гонке, потому что здесь [в Остине] есть возможность для обгонов. Мы сделали большой шаг вперед.