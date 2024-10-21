Шарль Леклер о старте: «Знал, что Ферстаппен будет жестко бороться с Норрисом. И риск на старте принес “Феррари” победу»

Что касается ситуации в чемпионате, то мы по-прежнему далеко — до «Макларена» 48 очков, это много. Тем не менее, если мы продолжим так выступать на регулярной основе — то почему бы и нет. Я никогда не отказывался от цели помочь команде выиграть Кубок конструкторов, даже в самые трудные времена. Да, это очень оптимистичная цель, но я хочу быть оптимистом и верить, что это возможно. Хоть это и будет сложно", — рассказал Леклер.