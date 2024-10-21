Тото Вольфф о «непоследовательных» штрафах: «Знаю, почему, но не могу сказать по ТВ»

"[Штрафы] непоследовательные. Что касается Валттери [Боттаса], это даже была не гонка [Расселла]. [В спринте] мы видели инциденты, где происходило в точности то же самое, но без штрафов — в борьбе за позиции, за реальные позиции. Так что это абсолютно странный и чудной штраф.