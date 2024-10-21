Кристиан Хорнер: «Не думаю, что “Макларену” есть на что жаловаться»

По итогам гонки Норрис потерял подиум из-за наказания в 5 секунд за обгон Макса Ферстаппена за пределами трассы.
"Для меня все было очевидно. Обгон был совершен за пределами трассы — правила очень точны в этом вопросе. За это был выписан штраф.
Еще мог быть дать штраф [Норрису] за смещение на торможении в первом повороте. И еще один за нарушение границ трассы. Так что не думаю, что тут можно на что-то жаловаться", — сказал Хорнер.
Он также рассказал, как происходила борьба в первом повороте на старте гонки:
«Что ж, Ферстаппен не выехал за пределы трека — и это очевидно, правила позволяют им бороться в первом повороте. Макс не выехал за пределы трассы. Это была честная борьба».
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