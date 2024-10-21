Макс Ферстаппен: «Мы с Норрисом оба выжимали друг друга, но обгонять за пределами трассы все-таки нельзя»

"Разумеется, мне нужно было бороться максимально жестко. Честно говоря, я вообще не ожидал, что мне удастся удержать Ландо позади или что у меня вообще будет шанс хоть что-то сделать. Мне не удавалось держать работу шин под контролем. Как я уже говорил, у машины не было баланса, я не мог нормально тормозить, машина толком не поворачивала.