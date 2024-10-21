Гельмут Марко о штрафе Норриса: «Жаль — отличная дуэль. Только Ферстаппен способен сдерживать столько кругов»

Британский пилот «Макларена» потерял пять секунд и третье место на Гран-при США за обгон конкурента из «Ред Булл» Макса Ферстаппена за пределами трассы.
"Правил все больше и больше. Конечно, мы настояли на своем праве — он обогнал за пределами трассы.
Жаль, ведь это была по-настоящему отличная дуэль, и Макс в особенности пилотировал невероятным образом, сдерживая его столько кругов. Только Макс на такое способен — его передние шины уже были почти на грани", — сообщил Марко в эфире немецкого Sky.
Гельмут упомянул, что приветствовал бы «другой настрой» со стороны стюардов, которым следует больше позволять гонщикам.
По мнению австрийца, позитивную роль в данном вопросе сыграло бы уменьшение количества асфальтовых зон вылета:
«Если теряешь время [за пределами трассы], прекращается вся эта драма со стюардами и выяснением того, получено ли преимущество».
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