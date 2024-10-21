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Гельмут Марко о штрафе Норриса: «Жаль — отличная дуэль. Только Ферстаппен способен сдерживать столько кругов»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко после штрафа Ландо Норриса посетовал на то, что правил стало слишком много.

Источник: Sports

Британский пилот «Макларена» потерял пять секунд и третье место на Гран-при США за обгон конкурента из «Ред Булл» Макса Ферстаппена за пределами трассы.

"Правил все больше и больше. Конечно, мы настояли на своем праве — он обогнал за пределами трассы.

Жаль, ведь это была по-настоящему отличная дуэль, и Макс в особенности пилотировал невероятным образом, сдерживая его столько кругов. Только Макс на такое способен — его передние шины уже были почти на грани", — сообщил Марко в эфире немецкого Sky.

Гельмут упомянул, что приветствовал бы «другой настрой» со стороны стюардов, которым следует больше позволять гонщикам.

По мнению австрийца, позитивную роль в данном вопросе сыграло бы уменьшение количества асфальтовых зон вылета:

«Если теряешь время [за пределами трассы], прекращается вся эта драма со стюардами и выяснением того, получено ли преимущество».

Андреа Стелла: «Вмешательство судей было неуместным. Но эта глава закрыта».

«Предвзятое принятие решений. Не удивлен». Тото Вольфф о судействе инцидентов с Расселлом, Норрисом и Ферстаппеном.