Расселл и Хэмилтон избежали спортивных наказаний за изменение давления в уже установленных шинах

«Мерседес» был оштрафован в сумме на 10 000 евро за изменение давления в шинах, уже установленных на болидах Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сан-Паулу. Такие действия противоречат технической директиве TD003. Инциденты случились на решетке после того, как процедура старта была прервана.