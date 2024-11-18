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«Атлетико» поздравил Хорхе Мартина с чемпионством в MotoGP: «Вся красно-белая семья гордится таким великолепным спортсменом»

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин ранее стал чемпионом MotoGP 2024 года, выиграв титул в заключительной гонке сезона — Гран-при Барселоны — в борьбе с пилотом «Дукати» Франческо Баньяей, завоевавшим два предыдущих чемпионства.
Источник: Спортс"

Баньяя выиграл заезд, Мартин, которому для завоевания титула в этой ситуации достаточно было финишировать в топ-9, приехал третьим.

"Поздравляем Хорхе Мартина с победой в чемпионате MotoGP!

Вся красно-белая семья очень гордится таким великолепным спортсменом, как ты", — написано в сообщении мадридского клуба.

26-летний Мартин — уроженец Мадрида. Сезон-2024 — четвертый для испанца в премьер-классе. В прошлом году Хорхе претендовал на титул до последней гонки, но стал вице-чемпионом. На счету гонщика 31 подиум в MotoGP, в том числе восемь побед.