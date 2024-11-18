«Атлетико» поздравил Хорхе Мартина с чемпионством в MotoGP: «Вся красно-белая семья гордится таким великолепным спортсменом»

Баньяя выиграл заезд, Мартин, которому для завоевания титула в этой ситуации достаточно было финишировать в топ-9, приехал третьим.
"Поздравляем Хорхе Мартина с победой в чемпионате MotoGP!
Вся красно-белая семья очень гордится таким великолепным спортсменом, как ты", — написано в сообщении мадридского клуба.
26-летний Мартин — уроженец Мадрида. Сезон-2024 — четвертый для испанца в премьер-классе. В прошлом году Хорхе претендовал на титул до последней гонки, но стал вице-чемпионом. На счету гонщика 31 подиум в MotoGP, в том числе восемь побед.