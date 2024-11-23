Кристиан Хорнер: «Ред Булл» не забыл особое крыло для Вегаса, его нет. Деталь подрезали — так делали многие команды"

"Ну, знаете, такое бывает… Нет, мы не забыли заднее крыло. Но у нас нет специально сконструированного крыла для очень низкой прижимной силы — фактически для этой трассы и Монцы. Деньги на его создание подпадают под потолок расходов, поэтому приходится выбирать.