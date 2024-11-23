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Кристиан Хорнер: «Ред Булл» не забыл особое крыло для Вегаса, его нет. Деталь подрезали — так делали многие команды"

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прояснил ситуацию с неверным выбором заднего антикрыла на Гран-при Лас-Вегаса.

Источник: Спортс"

Как ранее подтвердил советник «Ред Булл» Гельмут Марко, в США у команды нет подходящего антикрыла с меньшим углом атаки.

Речь не идет о том, что деталь «забыли», заверил Хорнер. Менеджер также назвал обычной практикой действия механиков в боксах, которые подрезали антикрыло перед третьей тренировкой.

"Ну, знаете, такое бывает… Нет, мы не забыли заднее крыло. Но у нас нет специально сконструированного крыла для очень низкой прижимной силы — фактически для этой трассы и Монцы. Деньги на его создание подпадают под потолок расходов, поэтому приходится выбирать.

В итоге мы подрезали имеющееся крыло ради большей максимальной скорости — так делали многие, многие команды.

[В третьей практике] мы в порядке. Включаются другие режимы двигателя, и картина полностью меняется.

Так что да, мы не забыли наше заднее крыло", — повторил Кристиан.

Подрезка антикрыла, деталь до и после модификации.

«Ред Булл» выбрал неверные задние крылья для Вегаса и теряет 0,6 секунды на прямых (AMuS).

Гельмут Марко: «Другие крылья помогли бы “Ред Булл”. Нужно улучшить баланс, износ шин — проблема».

Фото: Crash.Net.