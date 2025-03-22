«Уильямс» оштрафован на 50 000 евро за непредоставление записей с камер на болиде

«Уильямс» не предоставил ФИА записи с камер, контролирующих гибкость переднего и заднего антикрыла, в течение часа после практики перед Гран-при Китая.
Как объяснили британцы, они не проверили, снабжены ли камеры, предоставляемые ФИА, картами памяти, а когда отсутствие карты обнаружилось, было уже поздно. По ходу тренировки в команде заметили, что на камерах мигает красный сигнал, но не знали, что это означает.
В решении судей подчеркивается, что у Федерации не возникали сомнения по поводу легальности антикрыльев «Уильямса».
«Уильямсу» грозит наказание за непредоставление записей с камер, контролирующих гибкость крыльев.