«Уильямс» оштрафован на 50 000 евро за непредоставление записей с камер на болиде

Как объяснили британцы, они не проверили, снабжены ли камеры, предоставляемые ФИА, картами памяти, а когда отсутствие карты обнаружилось, было уже поздно. По ходу тренировки в команде заметили, что на камерах мигает красный сигнал, но не знали, что это означает.