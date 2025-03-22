Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уильямс» оштрафован на 50 000 евро за непредоставление записей с камер на болиде

Стюарды выписали команде штраф в 50 000 евро, из которых 40 000 — условно до конца 2025 года.
Источник: Спортс"

«Уильямс» не предоставил ФИА записи с камер, контролирующих гибкость переднего и заднего антикрыла, в течение часа после практики перед Гран-при Китая.

Как объяснили британцы, они не проверили, снабжены ли камеры, предоставляемые ФИА, картами памяти, а когда отсутствие карты обнаружилось, было уже поздно. По ходу тренировки в команде заметили, что на камерах мигает красный сигнал, но не знали, что это означает.

В решении судей подчеркивается, что у Федерации не возникали сомнения по поводу легальности антикрыльев «Уильямса».

«Уильямсу» грозит наказание за непредоставление записей с камер, контролирующих гибкость крыльев.