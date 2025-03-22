Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макс Ферстаппен: «На восьми последних кругах у “Ред Булл” просто не было темпа в сравнении с конкурентами»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги спринта перед Гран-при Китая, отметив, что с учетом всех обстоятельств удовлетворен финишем на третьей позиции.

Источник: Спортс"

"Я старался сделать все, что только мог, ведь Оскар постоянно находился прямо позади меня и атаковал, находясь в зоне DRS.

К сожалению, на восьми последних кругах у нас просто не было темпа в сравнении с конкурентами, так что я на трассе просто пытался выжить.

Я определенно согласен на третью позицию. Работать с шинами было очень трудно, но в целом все нормально, дальше мы постараемся улучшить ситуацию.

Но в целом нам немного не хватает скорости. Тебе приходится атаковать сильнее, и тем самым ты увеличиваешь износ шин", — рассказал Ферстаппен.

Первая победа Хэмилтона в «Феррари»: разгромил преследователей в спринте!