Макс Ферстаппен: «На восьми последних кругах у “Ред Булл” просто не было темпа в сравнении с конкурентами»

"Я старался сделать все, что только мог, ведь Оскар постоянно находился прямо позади меня и атаковал, находясь в зоне DRS.
К сожалению, на восьми последних кругах у нас просто не было темпа в сравнении с конкурентами, так что я на трассе просто пытался выжить.
Я определенно согласен на третью позицию. Работать с шинами было очень трудно, но в целом все нормально, дальше мы постараемся улучшить ситуацию.
Но в целом нам немного не хватает скорости. Тебе приходится атаковать сильнее, и тем самым ты увеличиваешь износ шин", — рассказал Ферстаппен.
Первая победа Хэмилтона в «Феррари»: разгромил преследователей в спринте!