Оскар Пиастри: «Финиш на втором месте — это всегда хороший результат»

"Спринт получился продуктивным. Финиш на втором месте — это всегда хороший результат. И я многому научился.
Нам немного не хватало темпа, чтобы соперничать с Льюисом впереди, но у нас есть пара идей на предстоящую квалификацию и завтрашнюю гонку — посмотрим, сможем ли мы выступить лучше.
У нашей машины хороший темп, но в этот уик-энд у соперники явно готовы навязать нам конкуренцию, «Феррари» очень и очень быстра", — рассказал Пиастри.
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