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Оскар Пиастри: «Финиш на втором месте — это всегда хороший результат»

Пилот «Макларена» подвел итоги заезда, отметив, что с учетом темпа его болида остался доволен финишем на второй позиции и тем, что сумел опередить Макса Ферстаппена.

Источник: Спортс"

"Спринт получился продуктивным. Финиш на втором месте — это всегда хороший результат. И я многому научился.

Нам немного не хватало темпа, чтобы соперничать с Льюисом впереди, но у нас есть пара идей на предстоящую квалификацию и завтрашнюю гонку — посмотрим, сможем ли мы выступить лучше.

У нашей машины хороший темп, но в этот уик-энд у соперники явно готовы навязать нам конкуренцию, «Феррари» очень и очень быстра", — рассказал Пиастри.

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