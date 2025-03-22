Льюис Хэмилтон: «На этой трассе почувствовал себя комфортно за рулем болида “Феррари”

"Сегодня я проснулся в отличном настроении. Первая гонка в Австралии была очень трудной. Думаю, многие люди недооценивают сложность задачи, которая стоит перед тобой при переходе в новую команду — что тебе нужно акклиматизироваться в команде, понять особенности ее работы, наладить коммуникацию и так далее.
При этом я слышал, как куча людей рассуждали и кричали на каждом углу о вещах, которых они явно не понимают. Вероятно, потому что у них самих никогда не было такого опыта, и они ничего об этом не знают.
Здорово, что приехав сюда я почувствовал себя комфортно за рулем болида, потому что в Австралии я себя комфортно не чувствовал. Здесь же я был готов атаковать с самого первого круга гоночного уик-энда.
Инженеры и механики прекрасно поработали, оптимизировав машину, ощущения просто отличные.
На этой трассе на дистанции гонки беречь шины очень непросто, хотя проблемы, как я понял, были у всех", — рассказал Хэмилтон.
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