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Ферстаппен до двух очков сократил отставание от Норриса в чемпионате

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял третье место по итогам спринта на Гран-при Китая и приблизился к лидеру чемпионата.

Источник: Спортс"

Ландо Норрис из «Макларена» финишировал лишь восьмым, заработав в субботу один балл. Отрыв британца составляет два очка (26 против 24 у Ферстаппена).

В то же время «Макларен» вышел на чистое первое место в Кубке конструкторов благодаря второй позиции Оскара Пиастри в спринте. Ранее британцы делили лидерство с «Мерседесом», а теперь опережают соперников на один балл.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Китая-2025.

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