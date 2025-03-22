Ферстаппен до двух очков сократил отставание от Норриса в чемпионате

Ландо Норрис из «Макларена» финишировал лишь восьмым, заработав в субботу один балл. Отрыв британца составляет два очка (26 против 24 у Ферстаппена).
В то же время «Макларен» вышел на чистое первое место в Кубке конструкторов благодаря второй позиции Оскара Пиастри в спринте. Ранее британцы делили лидерство с «Мерседесом», а теперь опережают соперников на один балл.
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