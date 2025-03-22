Фредерик Вассер о выводах после спринта: «Квалификация будет иметь ключевое значение»

Теперь будет очень важно как можно лучше провести квалификацию к завтрашней гонке. Потому что, как мы видели сегодня, как только ты попадаешь в грязный воздух позади другой машины, у тебя начинаются проблемы [с шинами], и тебе становится очень трудно обгонять соперников. Так что квалификация будет иметь ключевое значение", — рассказал Вассер.