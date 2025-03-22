Ландо Норрис: «Плохой первый круг, ужасные ощущения в гоночных условиях»

"Конечно, чем ниже стартуешь, тем тяжелее. Я просто провел плохой первый круг, немного заехал на траву в шестом повороте, потерял пару позиций, и было сложно добиться многого. Результат в квалификации не стал большим подспорьем, но сегодня я был не очень хорош.