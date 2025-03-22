Шарль Леклер: «Трасса в Китае традиционно давалась мне с трудом — но это не оправдание. Я не выступил на уровне Хэмилтона»

"Я действовал сдержанно. Но в первой части заезда и в середине у меня был не лучший темп. Я определенно потерял балл [в личном зачете]. Как и Мельбурн, эта трасса традиционно давалась мне с трудом — но это не оправдание. На данный момент я не выступил на уровне Хэмилтона.
После этих гонок я надеюсь сосредоточиться на следующих выступлениях — но сейчас я должен думать о том, как собрать как можно больше очков на этом этапе. В спринте, к примеру, я мог финишировать четвертым. Днем я надеюсь лучше понять болид, чтобы провести квалификацию более успешно", — сказал Леклер.
Гран-при Китая-2025. Хэмилтон выиграл спринт, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 3-й.