Шарль Леклер: «Трасса в Китае традиционно давалась мне с трудом — но это не оправдание. Я не выступил на уровне Хэмилтона»

После этих гонок я надеюсь сосредоточиться на следующих выступлениях — но сейчас я должен думать о том, как собрать как можно больше очков на этом этапе. В спринте, к примеру, я мог финишировать четвертым. Днем я надеюсь лучше понять болид, чтобы провести квалификацию более успешно", — сказал Леклер.