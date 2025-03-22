Андреа Стелла: «У Норриса были проблемы с тем, чтобы справиться с грануляцией передних покрышек»

"У Ландо были проблемы с тем, чтобы справиться с грануляцией передних покрышек. Так что, справедливости ради, у нас сегодня не было хорошего темпа и нам предстоит поработать над тем, чтобы разобраться в ситуации и понять, как готовиться к завтрашней гонке.
Думаю, основная проблема все-таки связана с шинами — и тем, что процесс грануляции по ходу спринта на наших машинах начался очень рано. Хотя это и не оправдание, ведь шины у всех одинаковые. И если вы хотите их правильно использовать — вам нужно подобрать подходящие настройки болида и использовать подходящий стиль пилотажа.
Оскару сегодня удалось минимизировать возможные потери, в каком-то смысле. У него был хороший темп. Но сначала преследуя, я потом борясь с Ферстаппеном он, вероятно, нагрузил свои шины немного сильнее, чем Льюис. При этом нам еще только предстоит доказать, что мы способны ехать так же быстро, как Льюис, так что завтрашняя гонка точно будет интересной", — рассказал Стелла.
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