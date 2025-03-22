Андреа Стелла: «У Норриса были проблемы с тем, чтобы справиться с грануляцией передних покрышек»

Оскару сегодня удалось минимизировать возможные потери, в каком-то смысле. У него был хороший темп. Но сначала преследуя, я потом борясь с Ферстаппеном он, вероятно, нагрузил свои шины немного сильнее, чем Льюис. При этом нам еще только предстоит доказать, что мы способны ехать так же быстро, как Льюис, так что завтрашняя гонка точно будет интересной", — рассказал Стелла.