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Ландо Норрис: «Хэмилтон еще привыкает к “Феррари”. Никогда не стал бы возносить себя на пьедестал, но “Макларен” сильнее всех в командной работе»

Пилота «Макларена» попросили прокомментировать слова о том, что британская команда — единственная с двумя хорошими гонщиками.

Источник: Спортс"

«Состав “Феррари” отличается опытом в “Ф-1” — нам в этом плане недостает. У нас просто есть два пилота, которые понимают команду, работают тут давно.

Льюис [Хэмилтон] — новый человек в «Феррари». Он открыто говорит о том, что еще привыкает к сложному рулю. Сможет ли он выжать из машины все до конца в сравнении со мной и Оскаром [Пиастри]? Нет, он открыто это признает.

Не считаю, что я гораздо лучше Льюиса или Шарля [Леклера], потому что это не так, и я первый это признаю. Я бы никогда не стал возносить себя на пьедестал.

Но, если говорить о командной работе, я действительно полагаю, что мы сильнее любого другого соперника. Я также согласен, что мы лучше всех подгоняем друг друга, заставляем друг друга выжимать больше. На мой взгляд, это наше преимущество", — отметил Норрис перед Гран-при Японии.

Ландо Норрис: «Макларен» — единственная команда с двумя хорошими пилотами в данный момент".

Ландо Норрис: «Непобедимый» «Макларен» — бред, чепуха. Работа прессы — разбирать факты".