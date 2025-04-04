Ландо Норрис: «Хэмилтон еще привыкает к “Феррари”. Никогда не стал бы возносить себя на пьедестал, но “Макларен” сильнее всех в командной работе»

«Состав “Феррари” отличается опытом в “Ф-1” — нам в этом плане недостает. У нас просто есть два пилота, которые понимают команду, работают тут давно.
Льюис [Хэмилтон] — новый человек в «Феррари». Он открыто говорит о том, что еще привыкает к сложному рулю. Сможет ли он выжать из машины все до конца в сравнении со мной и Оскаром [Пиастри]? Нет, он открыто это признает.
Не считаю, что я гораздо лучше Льюиса или Шарля [Леклера], потому что это не так, и я первый это признаю. Я бы никогда не стал возносить себя на пьедестал.
Но, если говорить о командной работе, я действительно полагаю, что мы сильнее любого другого соперника. Я также согласен, что мы лучше всех подгоняем друг друга, заставляем друг друга выжимать больше. На мой взгляд, это наше преимущество", — отметил Норрис перед Гран-при Японии.
Ландо Норрис: «Макларен» — единственная команда с двумя хорошими пилотами в данный момент".
Ландо Норрис: «Непобедимый» «Макларен» — бред, чепуха. Работа прессы — разбирать факты".