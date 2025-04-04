Ландо Норрис: «Хэмилтон еще привыкает к “Феррари”. Никогда не стал бы возносить себя на пьедестал, но “Макларен” сильнее всех в командной работе»

Льюис [Хэмилтон] — новый человек в «Феррари». Он открыто говорит о том, что еще привыкает к сложному рулю. Сможет ли он выжать из машины все до конца в сравнении со мной и Оскаром [Пиастри]? Нет, он открыто это признает.