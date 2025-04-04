Ферстаппен не сможет активировать опцию разрыва с «Ред Булл» со 2-го места в чемпионате, заявил Марко

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» занимает вторую строчку в личном зачете.
"Мы должны сделать болид RB21 более конкурентоспособным.
По ситуации на данный момент опция разрыва не вступает в силу", — заявил австриец.
Марко также прокомментировал слухи о желании Ферстаппена продолжить карьеру в другом месте:
«Надеюсь, пока до этого далеко. Мы хотим выиграть пятый титул. Вся команда сосредоточена на этом».
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Расселл может уйти в “Ред Булл” в случае прихода Ферстаппена. Такая пара не сработала бы в “Мерседесе”.
Монтойя прогнозирует переход Ферстаппена в «Астон Мартин»: «Макс получит предложение, от которого нельзя отказаться, Алонсо станет амбассадором».