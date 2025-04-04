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Ферстаппен не сможет активировать опцию разрыва с «Ред Булл» со 2-го места в чемпионате, заявил Марко

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что Макс Ферстаппен не сможет воспользоваться опцией разрыва и досрочно покинуть команду, если текущий расклад в чемпионате сохранится.

Источник: Спортс"

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» занимает вторую строчку в личном зачете.

"Мы должны сделать болид RB21 более конкурентоспособным.

По ситуации на данный момент опция разрыва не вступает в силу", — заявил австриец.

Марко также прокомментировал слухи о желании Ферстаппена продолжить карьеру в другом месте:

«Надеюсь, пока до этого далеко. Мы хотим выиграть пятый титул. Вся команда сосредоточена на этом».

Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Расселл может уйти в “Ред Булл” в случае прихода Ферстаппена. Такая пара не сработала бы в “Мерседесе”.

Монтойя прогнозирует переход Ферстаппена в «Астон Мартин»: «Макс получит предложение, от которого нельзя отказаться, Алонсо станет амбассадором».