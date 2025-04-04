Кристиан Хорнер: «Позитивный старт для Цуноды, Юки здорово освоился, давал четкую обратную связь»

«Безусловно, хороший старт для Юки. Он очень здорово освоился в болиде. Конечно, ощущения довольно сильно отличаются от того, к чему он привык, но, на мой взгляд, он освоился, предоставил очень хорошую обратную связь, и теперь оба гонщика работают над тем, чтобы улучшить машину к следующей сессии», — сообщил Кристиан в эфире Sky Sports.