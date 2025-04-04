Кристиан Хорнер: «Позитивный старт для Цуноды, Юки здорово освоился, давал четкую обратную связь»

«Безусловно, хороший старт для Юки. Он очень здорово освоился в болиде. Конечно, ощущения довольно сильно отличаются от того, к чему он привык, но, на мой взгляд, он освоился, предоставил очень хорошую обратную связь, и теперь оба гонщика работают над тем, чтобы улучшить машину к следующей сессии», — сообщил Кристиан в эфире Sky Sports.
Британец также ответил на вопрос о том, использовали ли пилоты различные режимы работы двигателя:
"Нет-нет, режимы работы мотора были одинаковыми. Позитивный старт для Юки. Он знает этот автодром очень хорошо. Его обратная связь была очень четкой, очень лаконичной.
Это лишь начало пути с командой, впереди много работы".
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