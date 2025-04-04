ФИА выслала указания по остановке на трассе с целью уменьшить количество выездов машины безопасности в «Ф-1»

Ранее ФИА разослала схему автодрома с указаниями, где гонщикам следует парковаться, на Гран-при Китая, а с этапа в Сузуке карта включена в официальный перечень документов. На плане показано, на каких участках нужно останавливаться с правой или левой стороны, а также символами с восклицательным знаком обозначены оптимальные позиции для этого.