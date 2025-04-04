ФИА выслала указания по остановке на трассе с целью уменьшить количество выездов машины безопасности в «Ф-1»

Регулирующий орган провел тщательный анализ эпизодов сезона-2024, когда на трек выезжала машина безопасности. Обнаружилось «на удивление» много случаев, когда выезда сэйфти-кара можно было избежать, если бы пилот, столкнувшийся с проблемами, остановил болид в удобном месте для эвакуации.
Ранее ФИА разослала схему автодрома с указаниями, где гонщикам следует парковаться, на Гран-при Китая, а с этапа в Сузуке карта включена в официальный перечень документов. На плане показано, на каких участках нужно останавливаться с правой или левой стороны, а также символами с восклицательным знаком обозначены оптимальные позиции для этого.
Кроме того, на самой трассе барьеры рядом с местами, где болид можно легко выкатить с трека через проемы в ограждениях, были отмечены флуоресцентной оранжевой краской.
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Изображение: сайт ФИА.