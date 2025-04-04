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ФИА выслала указания по остановке на трассе с целью уменьшить количество выездов машины безопасности в «Ф-1»

Федерация разослала командам и пилотам «Формулы-1» новые схемы трассы Гран-при Японии с предпочтительными позициями для остановки болида.

Источник: Спортс"

Регулирующий орган провел тщательный анализ эпизодов сезона-2024, когда на трек выезжала машина безопасности. Обнаружилось «на удивление» много случаев, когда выезда сэйфти-кара можно было избежать, если бы пилот, столкнувшийся с проблемами, остановил болид в удобном месте для эвакуации.

Ранее ФИА разослала схему автодрома с указаниями, где гонщикам следует парковаться, на Гран-при Китая, а с этапа в Сузуке карта включена в официальный перечень документов. На плане показано, на каких участках нужно останавливаться с правой или левой стороны, а также символами с восклицательным знаком обозначены оптимальные позиции для этого.

Кроме того, на самой трассе барьеры рядом с местами, где болид можно легко выкатить с трека через проемы в ограждениях, были отмечены флуоресцентной оранжевой краской.

Экскурсия по фону для «Ф-1» в Японии: чем славится? Как там развлекают? С комментариями местного пилота!

Изображение: сайт ФИА.