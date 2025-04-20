Ланс Стролл об антирекорде: «Ну, посадите пилотов “Макларена” в “Заубер” на 10 лет. Все зависит от болида»

«Да, первый сегмент… Я слышал об этом по громкоговорителю [на трассе]. Ну, посадите пилотов “Макларена” в “Заубер” на 10 лет, и они тоже побьют антирекорд по невыходу из первого сегмента. Все зависит от болида.
Когда у тебя быстрая машина, ты бережешь шины и проходишь в третий сегмент. Когда у тебя медленная машина, ты тратишь миллионы комплектов в первом сегменте и в большинстве случаев вылетаешь, если у тебя такой темп. Что есть, то есть.
На протяжении всего уик-энда у нас не было темпа, чтобы пройти в первый сегмент. Мы были на 18-м или 19-м месте весь уик-энд. Теперь мы 16-е — думаю, это была наша самая конкурентоспособная сессия в этот уик-энд. Но нам нужно больше темпа", — сказал Стролл.
Ланса также попросили сравнить нынешний болид «Астон Мартин» с прошлогодней версией:
«Думаю, в первом сегменте в 2024-м я проехал круг за 1.28,2 — и оказался на втором месте. Сейчас я проехал за 1.28,6 и стал 16-м, так что…».
Стролл побил антирекорд «Ф-1», в 75-й раз вылетев из квалификации после первого сегмента.