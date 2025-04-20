Ланс Стролл об антирекорде: «Ну, посадите пилотов “Макларена” в “Заубер” на 10 лет. Все зависит от болида»

На протяжении всего уик-энда у нас не было темпа, чтобы пройти в первый сегмент. Мы были на 18-м или 19-м месте весь уик-энд. Теперь мы 16-е — думаю, это была наша самая конкурентоспособная сессия в этот уик-энд. Но нам нужно больше темпа", — сказал Стролл.