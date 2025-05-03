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Андреа Кими Антонелли: «Очень рад взять первый поул. Будет приятно стартовать с первого ряда»

Пилот «Мерседеса» поделился радостью после поула в квалификацию к спринту Гран-при Майами.

Источник: Спортс"

"Очень напряженная квалификация. В практике и перед квалификацией чувствовал себя очень хорошо и уверенно за рулем болида.

Последний круг получился мощным. Я собрал все воедино. Очень рад взять первый поул.

Завтра будет приятно стартовать с первого ряда. Будет немного другое ощущение, но я не могу дождаться того, чтобы узнать, чего мы сможем добиться завтра в спринте и квалификации [к гонке]", — сказал Антонелли.

Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й.