Андреа Кими Антонелли: «Очень рад взять первый поул. Будет приятно стартовать с первого ряда»

"Очень напряженная квалификация. В практике и перед квалификацией чувствовал себя очень хорошо и уверенно за рулем болида.
Последний круг получился мощным. Я собрал все воедино. Очень рад взять первый поул.
Завтра будет приятно стартовать с первого ряда. Будет немного другое ощущение, но я не могу дождаться того, чтобы узнать, чего мы сможем добиться завтра в спринте и квалификации [к гонке]", — сказал Антонелли.
Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й.