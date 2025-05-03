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Оскар Пиастри: «Второе место — это все равно хороший результат. Постараюсь отыграть место в спринте»

Пилот «Макларена» вполне доволен вторым местом в квалификации к спринту Гран-при Майами.

Источник: Спортс"

"Я вполне счастлив. Это был не самый лучший круг. У меня была блокировка в последнем повороте — вероятно, там я и упустил поул. Но второе место — это все равно хороший результат. Мы сможем побороться в спринте. В целом я доволен.

Надеюсь, мы сможем еще немного прибавить в темпе, так что настрой позитивный. Постараюсь отыграть место в спринте, прежде чем побороться за большие очки [в воскресенье]", — сказал Пиастри.

Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й.