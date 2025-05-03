Ландо Норрис: «Поул Антонелли показывает, насколько плотная идет борьба в пелотоне и насколько быстр сейчас “Мерседес”

Я концентрируюсь на выступлении по ходу уик-энда в целом, и сегодняшнее выступление, как мне кажется, было хорошим. Понятно, что мы оказались недостаточно хороши, но на самом деле это показывает, насколько плотная идет борьба в пелотоне и насколько быстр сейчас «Мерседес».