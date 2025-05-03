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Ландо Норрис: «Поул Антонелли показывает, насколько плотная идет борьба в пелотоне и насколько быстр сейчас “Мерседес”

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что в целом остался доволен своим выступлением в квалификации к спринту перед Гран-при Майами. И что в дальнейшем команда постарается прибавить в скорости.

Источник: Спортс"

"Борьба в квалификации была очень плотной, но ощущения хорошие. Я рад, что проехал хороший круг. Было близко, так что я вряд ли мог бы просто о чем-то большем.

Я концентрируюсь на выступлении по ходу уик-энда в целом, и сегодняшнее выступление, как мне кажется, было хорошим. Понятно, что мы оказались недостаточно хороши, но на самом деле это показывает, насколько плотная идет борьба в пелотоне и насколько быстр сейчас «Мерседес».

Мы с Оскаром оба оказались позади, так что в завтрашнем спринте нам предстоит потрудиться. При этом мы достаточно близки по скорости и завтра можем побороться за поул к основной гонке", — рассказал Норрис.

Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й.