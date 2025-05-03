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Джордж Расселл: «Потрясающий поул Антонелли. Мне не хватало скорости, 5-е место — так себе»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отметил поул-позицию своего напарника Андреа Кими Антонелли в квалификации к спринту на Гран-при Майами, а также подвел итоги собственной сессии. Британец начнет субботнюю мини-гонку пятым.

Источник: Спортс"

"Огромные поздравления Кими. Действительно приятно такое видеть. Потрясающее выступление. Он показывал скорость весь день. Очень впечатляет.

Я испытывал кое-какие проблемы сегодня, немного не хватало скорости, не чувствовал себя так уж комфортно.

Мы просто захотели выехать рано, потому что, в конечном счете, не чувствовали уверенность в полной мере. Также мы подумали, что в конце сессии может появиться желтый или красный флаг, и тогда все сложится в нашу пользу.

Пятое место сегодня — так себе, надо прибавить, но потрясающий результат для Кими и команды", — заявил Джордж.

Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й.

Антонелли стал самым молодым обладателем поула к спринту или гонке в истории «Ф-1». 18-летний пилот «Мерседеса» выиграл пятничную квалификацию в Майами.