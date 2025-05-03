Макс Ферстаппен: «С учетом проблем с недостаточной поворачиваемостью четвертая позиция — это нормальный результат»

При этом вам всегда сложно оценивать перспективы по ходу уик-энда со спринтом — потому что вы просто не можете получить данные о тренировках на длинной дистанции. Но основываясь на своих ощущениях от управления болидом и оценивая баланс, мне кажется, что из-за жарких условий нам будет тяжело. Мы знаем свои ограничения и просто должны выжать максимум с учетом имеющихся возможностей", — рассказал Ферстаппен.