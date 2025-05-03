Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макс Ферстаппен: «С учетом проблем с недостаточной поворачиваемостью четвертая позиция — это нормальный результат»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами, отметив, что четвертая позиция в целом отражает текущее положение команды, особенно учитывая определенные проблемы с болидом.

Источник: Спортс"

"Думаю, что в третьем сегменте мы смотрелись хорошо и действовали правильно, потому что шины держались отлично. Но, к сожалению, у меня еще с первой практики начались проблемы с недостаточной поворачиваемостью. А на этой трассе, с таким количеством медленных поворотов, из-за недостаточной поворачиваемости вы теряете очень много времени.

Четвертая позиция — это нормальный результат. То есть, конечно, нам бы хотелось быть выше, но, с другой стороны, нужно быть реалистами. И даже с учетом всех ограничений мы были довольно близки к лидерам.

При этом вам всегда сложно оценивать перспективы по ходу уик-энда со спринтом — потому что вы просто не можете получить данные о тренировках на длинной дистанции. Но основываясь на своих ощущениях от управления болидом и оценивая баланс, мне кажется, что из-за жарких условий нам будет тяжело. Мы знаем свои ограничения и просто должны выжать максимум с учетом имеющихся возможностей", — рассказал Ферстаппен.

Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й.