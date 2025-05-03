Андреа Кими Антонелли о поуле в спринте: «Сконцентрируюсь на завтрашнем дне — было бы здорово повторить этот результат»

"Не видел, что назревает поул. Чувствовал, что круг хороший, и был им доволен. Было пару моментов, когда я мог справиться лучше, но я был супердоволен тем, как собрал все сектора воедино.
Наслажусь этим моментом, но сконцентрируюсь на завтрашнем дне, потому что было бы здорово повторить этот результат.
У «Макларена», «Феррари» и «Ред Булл» сильный гоночный темп, но мы весьма близко. Будет очень важно провести хороший старт, а затем набрать хороший темп, избежав сильной деградации шин", — сказал Антонелли.
Кими отметил, что добиться прогресса ему помог двухнедельный перерыв после Гран-при Саудовской Аравии:
"Каждый уик-энд я многому учусь. На прошлой неделе наличие перерыва [между этапами] очень помогло мне собрать информацию и проанализировать ее, перезарядить батареи. Вышло очень хорошо.
Всю квалификацию я чувствовал, что мог проезжать лучше круг за кругом. Я гораздо лучше понимаю, как последовательно прогревать шины и извлекать из них больше темпа — но многое еще предстоит улучшить.
Каждый уик-энд я чувствую себя более уверенно за рулем болида, могу больше с ним играться, изучать пределы. В то же время я могу лучше понимать настройки и давать более качественную обратную связь, что помогает команде улучшить болид".
Итальянец также рассказал, отпразднует ли триумф с отцом:
«Мой отец приезжает на Гран-при, начиная со старта сезона. Для меня он как скала, потому что я всегда могу положиться на него. Приятно разделить с ним этот момент».
Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й.