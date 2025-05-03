Льюис Хэмилтон: «Машина стала работать чуть лучше, но сейчас “Феррари” просто не хватает скорости»

"Эта квалификация прошла лучше. Хотя в первой практике, возможно, ситуация была чуть лучше — машина работала чуть лучше, ей было немного приятнее управлять. Сейчас нам просто не хватает скорости, но нам есть с чем работать и мы должны продолжать.