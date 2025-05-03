Льюис Хэмилтон: «Машина стала работать чуть лучше, но сейчас “Феррари” просто не хватает скорости»

"Эта квалификация прошла лучше. Хотя в первой практике, возможно, ситуация была чуть лучше — машина работала чуть лучше, ей было немного приятнее управлять. Сейчас нам просто не хватает скорости, но нам есть с чем работать и мы должны продолжать.
Можно ли отыграть позиции в спринте? Вряд ли. Мне кажется, что машины, которые стартуют впереди, быстрее нас. Даже не знаю, что еще тут можно сказать.
Идеи того, как улучшить ситуацию, есть всегда. Другое дело, окажутся ли они правильным или нет… Но нам нужно многому учиться — менять настройки, разбираться в особенностях поведения машины. Так что нас ждет работа и мы постараемся прибавить в скорости по ходу этого уик-энда", — рассказал Хэмилтон.
Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й.