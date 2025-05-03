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Шарль Леклер о 6-м месте в квалификации к спринту: «Плохо. Темп пока не тот — это раздражает»

Пилот «Феррари» вынес вердикт своему выступлению в квалификации к спринту Гран-при Майами, где стал шестым.

Источник: Спортс"

"Плохо. Круг был хорошим. Но темп пока не тот, что весьма раздражает — но пока все как есть.

Постараюсь выложиться на полную завтра, чтобы добиться особых успехов на старте. Но, честно говоря, у нас не так много возможностей для улучшения. Это просто… таков темп болида.

Мы уступаем во всех поворотах. Нет такого, чтобы мы были слабы в каком-то определенном типе поворота. Да, темп на медленных скоростях кажется в чуть большей степени нашей слабостью, но все меняется от уик-энда к уик-энду, что нехорошо", — сказал Леклер.

Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й.