Шарль Леклер о 6-м месте в квалификации к спринту: «Плохо. Темп пока не тот — это раздражает»

"Плохо. Круг был хорошим. Но темп пока не тот, что весьма раздражает — но пока все как есть.
Постараюсь выложиться на полную завтра, чтобы добиться особых успехов на старте. Но, честно говоря, у нас не так много возможностей для улучшения. Это просто… таков темп болида.
Мы уступаем во всех поворотах. Нет такого, чтобы мы были слабы в каком-то определенном типе поворота. Да, темп на медленных скоростях кажется в чуть большей степени нашей слабостью, но все меняется от уик-энда к уик-энду, что нехорошо", — сказал Леклер.
Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й.