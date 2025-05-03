Шарль Леклер о 6-м месте в квалификации к спринту: «Плохо. Темп пока не тот — это раздражает»

Мы уступаем во всех поворотах. Нет такого, чтобы мы были слабы в каком-то определенном типе поворота. Да, темп на медленных скоростях кажется в чуть большей степени нашей слабостью, но все меняется от уик-энда к уик-энду, что нехорошо", — сказал Леклер.