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Фредерик Вассер: «Феррари» не так далеко от Ферстаппена и Расселла. Есть проблема с балансом — мелкие ошибки приводят к перегреву шин"

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался об итогах квалификации к спринту на Гран-при Майами: Шарль Леклер показал шестое время, Льюис Хэмилтон — седьмое.

Источник: Спортс"

"Кими [Антонелли] слишком сильно оторвался, но мы не так далеко от Макса [Ферстаппена] и Расселла. Нам было тяжело собрать все воедино, и мы по-прежнему допускаем просчеты. Есть проблема с балансом — даже мелкие ошибки приводят к сильному перегреву шин, и мы теряем все.

Мы в десятой от лучшего времени в первом секторе и также в десятой в последнем. Но мы теряем время в низкоскоростных поворотах. Дело в балансе: как только возникает проблема в начале серии поворотов, мы теряем время во всей связке", — заявил Вассер в эфире Sky Sport.

Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й.

Льюис Хэмилтон: «Машина стала работать чуть лучше, но сейчас “Феррари” просто не хватает скорости».