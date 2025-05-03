Фредерик Вассер: «Феррари» не так далеко от Ферстаппена и Расселла. Есть проблема с балансом — мелкие ошибки приводят к перегреву шин"

Мы в десятой от лучшего времени в первом секторе и также в десятой в последнем. Но мы теряем время в низкоскоростных поворотах. Дело в балансе: как только возникает проблема в начале серии поворотов, мы теряем время во всей связке", — заявил Вассер в эфире Sky Sport.