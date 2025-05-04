Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макс Ферстаппен: «Становился быстрее с каждым кругом. При этом я даже не знаю, каков наш гоночный темп»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, а также оценил шансы команды в завтрашней гонке.

Источник: Спортс"

"Отличная квалификация. Нам так же удалось немного улучшить машину, что помогло мне лучше поворачивать. Честно говоря, по ходу каждого сегмента я становился все быстрее с каждым пройденным кругом, стараясь найти все больше скорости, приближаясь к предельным возможностям.

У меня был не очень приятный момент в первом повороте на последнем круге, так что там я потерял какое-то время. Но на этой трассе в целом довольно сложно работать с шинами на дистанции всего круга. И в итоге мы хорошо справились с задачей, я очень рад быть на поуле.

Посмотрим, что будет в гонке. Я даже не знаю, каков наш гоночный темп. Увидим, что будет завтра — и какой будет погода. Хотя у нас лучшая из возможных стартовая позиция, это всегда радует. Хотя в гонке нас ждет совсем другая история, мы постараемся выжать максимум из имеющихся возможностей", — рассказал Ферстаппен.

Квала «Ф-1» в Майами: команды починились после спринта — шанс «Ред Булл» на реванш.