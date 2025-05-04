Макс Ферстаппен: «Становился быстрее с каждым кругом. При этом я даже не знаю, каков наш гоночный темп»

"Отличная квалификация. Нам так же удалось немного улучшить машину, что помогло мне лучше поворачивать. Честно говоря, по ходу каждого сегмента я становился все быстрее с каждым пройденным кругом, стараясь найти все больше скорости, приближаясь к предельным возможностям.
У меня был не очень приятный момент в первом повороте на последнем круге, так что там я потерял какое-то время. Но на этой трассе в целом довольно сложно работать с шинами на дистанции всего круга. И в итоге мы хорошо справились с задачей, я очень рад быть на поуле.
Посмотрим, что будет в гонке. Я даже не знаю, каков наш гоночный темп. Увидим, что будет завтра — и какой будет погода. Хотя у нас лучшая из возможных стартовая позиция, это всегда радует. Хотя в гонке нас ждет совсем другая история, мы постараемся выжать максимум из имеющихся возможностей", — рассказал Ферстаппен.
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