Макс Ферстаппен: «Становился быстрее с каждым кругом. При этом я даже не знаю, каков наш гоночный темп»

У меня был не очень приятный момент в первом повороте на последнем круге, так что там я потерял какое-то время. Но на этой трассе в целом довольно сложно работать с шинами на дистанции всего круга. И в итоге мы хорошо справились с задачей, я очень рад быть на поуле.