Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреа Кими Антонелли: «Немного пожадничал в первом повороте, но в остальном круг получился отличным, я очень доволен»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, в которой занял третье место, отметив, что остался удовлетворен своим выступлением.

Источник: Спортс"

"Пока гоночный уик-энд складывается хорошо. Да, утренний спринт обернулся разочарованием, но было здорово вот так после этого отыграться.

По ходу квалификации у меня были небольшие трудности, я провел сессию не так чисто, как вчера. Но вот последний круг получился очень хорошим. Я немного пожадничал в первом повороте, но в остальном круг получился отличным, я очень доволен.

Отрывы в пелотоне минимальные, так что даже улучшив время круга на несколько сотый долей секунды ты можешь отыграть сразу несколько позиций. Так что главная задача — собрать все воедино, и пока по ходу уик-энда в Майами у меня это получается. Надеюсь, завтра я хорошо проведу гонку", — рассказал Антонелли.

Квала «Ф-1» в Майами: команды починились после спринта — шанс «Ред Булл» на реванш.