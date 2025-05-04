Андреа Кими Антонелли: «Немного пожадничал в первом повороте, но в остальном круг получился отличным, я очень доволен»

Отрывы в пелотоне минимальные, так что даже улучшив время круга на несколько сотый долей секунды ты можешь отыграть сразу несколько позиций. Так что главная задача — собрать все воедино, и пока по ходу уик-энда в Майами у меня это получается. Надеюсь, завтра я хорошо проведу гонку", — рассказал Антонелли.