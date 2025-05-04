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Кристиан Хорнер: «Выдающееся выступление Ферстаппена — как любой великий спортсмен, Макс дает результат под давлением, вопреки ожиданиям»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о поул-позиции к Гран-при Майами, которую завоевал Макс Ферстаппен.

Источник: Спортс"

«Очередное выдающееся выступление в квалификации. В основном он оказывался впереди в первом секторе. Во втором и третьем секторах у “Макларена” было преимущество, но в третьем сегменте Макс смог все сделать правильно.

В первом повороте у него было срыв, он потерял, может, половину десятой, но все равно поставил фиолетовый сектор. Во втором секторе он не переборщил и продолжил находить время.

Как любой великий спортсмен, он вновь дает результат под давлением, вопреки ожиданиям. Казалось, «Макларен» держал нас под контролем во втором сегменте, а Макс — мастер подобного.

Теперь он отец, и появление прекрасной маленькой девочки на свет — огромное событие. Но мы вновь и вновь видим, как он приходит в боксы, надевает шлем, и все остальное исчезает. Это безумная способность сосредоточиться. По-настоящему впечатляет", — признался британец.

Ферстаппен взял поул в Майами — лидер «Ф-1» вне топ-3. Хэмилтон даже не в десятке.