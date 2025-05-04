Кристиан Хорнер: «Выдающееся выступление Ферстаппена — как любой великий спортсмен, Макс дает результат под давлением, вопреки ожиданиям»

«Очередное выдающееся выступление в квалификации. В основном он оказывался впереди в первом секторе. Во втором и третьем секторах у “Макларена” было преимущество, но в третьем сегменте Макс смог все сделать правильно.
В первом повороте у него было срыв, он потерял, может, половину десятой, но все равно поставил фиолетовый сектор. Во втором секторе он не переборщил и продолжил находить время.
Как любой великий спортсмен, он вновь дает результат под давлением, вопреки ожиданиям. Казалось, «Макларен» держал нас под контролем во втором сегменте, а Макс — мастер подобного.
Теперь он отец, и появление прекрасной маленькой девочки на свет — огромное событие. Но мы вновь и вновь видим, как он приходит в боксы, надевает шлем, и все остальное исчезает. Это безумная способность сосредоточиться. По-настоящему впечатляет", — признался британец.
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